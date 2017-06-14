Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Mai 2017 flogen mit der Airline aus Hawaii 966.179 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Mai 2017 eine Verkehrszunahme von acht Prozent auf 1,369 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Mai 2016 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere fünf Prozent auf 1,579 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor konnte um 2,4 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent verbessert werden.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 4,574 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,2 Prozent.

Hawaiian ist seit 88 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.