Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte verglichen mit dem Vorjahresnovember erneut zulegen, die erfolgsverwöhnte Hawaiian konnte knapp drei Prozent mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Im November 2016 flogen mit Hawaiian Airlines 869.970 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent. Gegenüber dem November 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 2,9 Prozent auf 1,455 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um neun Prozent auf 1,249 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 4,8 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres wählten 10,123 Millionen Fluggäste Hawaiian Airlines, das entspricht einem Plus von 3,6 Prozent.