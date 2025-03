Flughafen Frankfurt präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Fraport)

Am 30. März tritt am Flughafen Frankfurt (FRA) der neue Sommerflugplan in Kraft. In der diesjährigen Sommersaison bieten 83 Airlines 275 Flugziele in insgesamt 91 Ländern an.

Das Sitzplatzangebot liegt mit über 4.500 wöchentlichen Verbindungen bei rund 829.000 Plätzen pro Woche und fällt damit fünf Prozent höher aus als im Vorjahr. Mit allein über 1.000 wöchentlichen Langstreckenflügen ist FRA weiterhin Deutschlands wichtigstes internationales Luftverkehrsdrehkreuz mit den meisten interkontinentalen Verbindungen. Der Sommerflugplan gilt bis zum 25. Oktober 2025.

Im neuen Flugplan wachsen europäische Routen weiter: Neu in FRA ist die bulgarische Fluggesellschaft Electra Airways (EAF), die ab Mitte Mai in Kooperation mit SunExpress (XQ) jeweils zweimal pro Woche die bulgarischen Urlaubsorte Burgas (BOJ) und Varna (VAR) anfliegt. Nach rund fünf Jahren kehrt die britische easyJet (U2/EJU) diesen Sommer mit jeweils zwei täglichen Verbindungen nach Rom (FCO) und Mailand (LIN) nach FRA zurück.

Condor (DE) bietet mit dem kommenden Flugplan zehn neue Strecken zu gefragten innerdeutschen und europäischen Zielen an und ergänzt damit ihr bestehendes Angebot. Bereits seit Anfang März fliegt Condor zwei Mal täglich nach Berlin (BER) und Hamburg (HAM). Mit Beginn des Sommerflugplans kommen zwei tägliche Flüge nach München (MUC) und Zürich (ZRH) sowie ein Flug pro Tag nach Wien (VIE) dazu. Pünktlich zum Start der hessischen Osterferien legt Condor eine tägliche Verbindung nach Rom (FCO) und von dort aus weiter nach Palermo (PMO) auf. Ab Mai komplettieren je zwei tägliche Verbindungen nach Paris (CDG), Prag (PRG) und Mailand (MXP) das Angebot in populäre europäische Metropolen. Ebenfalls ab Mai bietet Condor drei wöchentliche Flüge nach Larnaka (LCA) im Süden der Insel Zypern an.

Auch auf der Langstrecke fliegt Condor neue Destinationen ab FRA an: Ab dem 11. Juni verbindet die Airline zweimal wöchentlich Panama Stadt (PTY) mit Frankfurt. Ganzjährig geht es ab Sommer dreimal pro Woche in die südafrikanische Metropole Johannesburg (JNB). Ebenfalls ganzjährig bietet Condor im Sommerflugplan fünfmal pro Woche eine Verbindung nach Bangkok (BKK) an. Ab Juli plant die Airline den Bangkok-Flug zudem an drei Tagen pro Woche als Zwischenstopp ein, bevor es weiter nach Sanya (SYX) auf der chinesischen Insel Hainan geht.

Die Lufthansa Gruppe startet ebenfalls mit neuen Zielen in den Sommer. So verbindet Air Dolomiti (EN) ab dem 17. Mai immer samstags Frankfurt mit Figari (FSC) auf der Insel Korsika. Discover Airlines (4Y) baut ihr Angebot nach Griechenland aus und bietet ab Ende Mai eine wöchentliche Verbindung nach Kefalonia (EFL) und ab Ende Juni nach Kalamata (KLX). Hoch im Norden ist erstmals auch im Sommer das finnische Kittilä (KTT) zweimal pro Woche im Programm. Austrian Airlines (OS) führt die im Winter wiederaufgenommene Verbindung nach Linz (LNZ) auch im Sommer mit bis zu vier täglichen Flügen fort. Lufthansa (LH) plant ab Ende April die Wiederaufnahme von fünf wöchentlichen Flügen in die polnische Stadt Bydgoszcz (BZG). Ebenfalls ab April erhält Lamezia Terme (SUF) in Italien wieder zweimal pro Woche Einzug in den Flugplan der Lufthansa.

Die kasachische Airline Air Astana (KC) erweitert ihr bestehendes Angebot ab Juni um drei wöchentliche Verbindungen nach Almaty (ALA).

Das Flugplanangebot ab dem Flughafen Frankfurt kann sich über die Sommerperiode ändern, die Angaben beruhen auf die Flugplanung anfangs März 2025.

