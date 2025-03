TAP Air Portugal erwirtschaftet Gewinn

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal beförderte im vergangenen Jahr 16,1 Millionen Passagiere und erwirtschaftete einen Gewinn von 53,7 Millionen Euro.

TAP Air Portugal erzielte im Jahr 2024 einen Nettogewinn von 53,7 Mio. EUR und damit das dritte Jahr in Folge ein positives Ergebnis. Dieses Ergebnis wurde hauptsächlich durch außerordentliche Personalrückstellungen und Wechselkursverluste beeinflusst. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, zeigen die Ergebnisse einen Anstieg von 149,4 Mio. EUR.

Im Jahr 2024 erreichten die Betriebserträge einen neuen Höchststand von 4.242,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber 2023 und 28,6 Prozent über dem Niveau von 2019. Die Einnahmen aus der Passagierbeförderung blieben positiv, was auf die Erhöhung der Kapazität (+1,6 %) und die Verbesserung der Auslastung (+1,5 %) zurückzuführen ist.

Im vergangenen Jahr beförderte TAP insgesamt 16,1 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 1,6 % gegenüber dem Vorjahr und 94 % des 2019 erzielten Werts entspricht. Die Gesamtzahl der durchgeführten Flüge ging im Vergleich zu 2023 um 1,5 % zurück und erreichte 86 % des Vorkrisenniveaus.

Die starke Leistung des Segments Wartung (+44,6 %), insbesondere im Bereich der Triebwerkswartung, trug ebenfalls zum Umsatzwachstum bei.

Der PRASK erreichte 7,13 Eurocent, was einem Rückgang von 2,3 % (-0,17 Eurocent) gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber um 28,4 % (+1,58 Eurocent) über dem Niveau von 2019 liegt.

Die wiederkehrenden Betriebskosten stiegen im Jahresvergleich um 0,8 % und erreichten im Jahr 2024 einen Wert von 3.859,8 Mio. EUR. Die wiederkehrenden CASK-Betriebskosten sanken um 0,7 % auf 7,20 Eurocent, während die wiederkehrenden CASK-Betriebskosten ohne Treibstoffkosten gegenüber 2023 um 2,1 % auf 5,25 Cent stiegen.

Das wiederkehrende EBITDA erreichte im Jahr 2024 EUR 875,3 Millionen mit einer Marge von 20,6 %, was einem Anstieg von EUR 3,7 Millionen oder 0,4 % gegenüber 2023 entspricht. Das wiederkehrende EBIT belief sich 2024 auf 382,7 Mio. EUR mit einer Marge von 9,0 %, was einem Rückgang von 3,2 Mio. EUR oder 0,8 % entspricht und ein konsolidiertes Rentabilitätsniveau widerspiegelt, das mit dem von 2023 übereinstimmt, wobei die neuen Unternehmenstarifverträge und der Anstieg der Personalkosten erfolgreich berücksichtigt wurden.

Zum 31. Dezember 2024 verfügte TAP über eine solide Liquidität in Höhe von 651,6 Mio. EUR, ohne Berücksichtigung der dritten Kapitaltranche in Höhe von 343 Mio. EUR, die am 17. Januar 2025 in Form zusätzlicher Aktien erbracht wurde. Unter Berücksichtigung dieser Kapitalzufuhr betrug das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu EBITDA 2,2. Darüber hinaus hat die erfolgreiche Refinanzierung der Schulden im November die Laufzeit der Schulden von TAP verlängert. Diese Faktoren untermauern die Stabilisierung der TAP-Kennzahlen für den Schuldenabbau und das disziplinierte Finanzmanagement.

Luís Rodrigues, Vorstandsvorsitzender der TAP, betont, dass „die Ergebnisse des Jahres 2024 den in den letzten Jahren begonnenen Erholungskurs der TAP bestätigen. Im dritten Jahr in Folge hat TAP ein positives Nettoergebnis erzielt, das durch den Anstieg der Einnahmen und die Stabilisierung der Betriebsergebnisse unterstützt wird. Darüber hinaus bestätigt die kontinuierliche Steigerung der Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit einen robusteren und widerstandsfähigeren Betrieb, was von unseren Kunden durch den deutlichen Anstieg des NPS (Kundenzufriedenheitsindex) im Vergleich zu 2023 gewürdigt wird."

„Diese Ergebnisse" – so der CEO weiter – „wurden in einem sehr herausfordernden Jahr erzielt, das durch eine erhebliche Verschärfung des Wettbewerbs auf unseren wichtigsten Märkten, starke Währungsabwertungen, betriebliche Herausforderungen insbesondere in der Flugsicherung, ungünstige Wetterereignisse sowie durch strukturelle Zwänge wie etwa das Flugzeuglimit, geprägt war."

„2025 wird ebenfalls ein herausforderndes Jahr sein, aber auch das letzte Jahr des Umstrukturierungsplans, in dem wir uns weiter darauf konzentrieren werden, TAP mit der Unterstützung und dem Engagement unserer Mitarbeiter und unserer Stakeholder in ein nachhaltig profitables Unternehmen zu verwandeln, das zu den attraktivsten der Branche gehört", schloss Luís Rodrigues.

Glossar:

ASK: Verfügbare Sitzkilometer; Gesamtzahl der zum Verkauf stehenden Sitzplätze multipliziert mit der Anzahl der geflogenen Kilometer

PRASK: Passagiereinnahmen pro verfügbarem Sitzkilometer; Passagiereinnahmen geteilt durch Sitzkilometer

CASK: Kosten pro verfügbarem Sitzkilometer; Betriebskosten geteilt durch verfügbare Sitzkilometer

RPK: Revenue passenger kilometre –Gesamtanzahl der Passagiere multipliziert mit der Anzahl der geflogenen Kilometer

Auslastung: Gesamtzahl der verkauften Passagierkilometer (RPK) dividiert durch die Gesamtzahl der verfügbaren Sitzkilometer (ASK)

EBIT: Betriebsergebnis = Betriebseinnahmen abzüglich Betriebskosten

EBITDA: Betriebsergebnis + Abschreibungen, Amortisationen und Wertverluste

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 12 in Mittel- und Südamerika, 13 in Afrika und im Nahen Osten und 39 in Europa

(außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.