Streik am Flughafen Frankfurt

Flughafen Frankfurt Abflughalle (Foto: SITA)

Der Flughafen Frankfurt rechnet am Montag, den 10. März 2025, wegen dem Streik von ver.di mit massiven Beeinträchtigungen.

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Flughafen Frankfurt zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Am Montag, den 10. März 2025, kommt es daher zu massiven Beeinträchtigungen des Flugverkehrs. Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, sind aufgrund des Streiks ausgesetzt. Ein Beginn der Reise in Frankfurt wird nicht möglich sein. Fraport bittet Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen. Auch Umsteigeverkehre sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von den Auswirkungen betroffen und können nicht stattfinden. Transferpassagiere sollen den Flugstatus auf der Internetseite ihrer jeweiligen Airline prüfen. Im Rahmen von Notdienstvereinbarungen werden nur notwendige Tätigkeiten, beispielsweise zur Abwehr von Gefahren oder zur Sicherung technischer Anlagen, sichergestellt.

Gemeinsam mit allen beteiligten Partnern ergreift Flughafenbetreiber Fraport entsprechende Maßnahmen, um sich auf den angekündigten Streik bestmöglich vorzubereiten und die Passagiere frühzeitig zu informieren. Für Montag, den 10. März 2025 sind etwa 1.170 Flugbewegungen und mehr als 150.000 Passagiere geplant.

Flughafen Frankfurt