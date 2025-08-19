CMAC Group neu bei BARIG

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Der Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) heißt mit der CMAC Group einen führenden Spezialisten im Bereich Bodentransport, Unterbringung und operatives Störungsmanagement, in seinem Business-Partner-Netzwerk willkommen.

Die CMAC Group ist in mehr als 100 Ländern tätig und arbeitet mit einem bewährten globalen Netzwerk von über 13.000 kleinen und großen Fahrzeuganbietern in Großbritannien, Europa und Australien zusammen. Durch die Partnerschaft mit BARIG, das mehr als 100 nationale und internationale Passagier-Fluggesellschaften vertritt, wird die CMAC Group ihre Wachstumsstrategie in Europa und ihr Engagement für Reisende weiter stärken.

Wim Kanon, Managing Director der CMAC Group sagt: „Wir sind stolz darauf, seit über 18 Jahren mit Kontinuität und Sorgfalt bei operativen Störungssituationen für unsere Kunden zu agieren. Durch die Partnerschaft mit BARIG verfügen wir über eine starke Plattform für die Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften in Deutschland und können unsere branchenweiten Lösungen damit sehr gut weiterentwickeln.“

Die CMAC Group koordiniert jährlich den Transport von über fünf Millionen Passagieren und bietet ihren Partnern technologiebasierte Dienstleistungen bei Flugausfällen, Verspätungen oder Umleitungen. Zu den Lösungen gehört auch Smartlink – ein Selbstbedienungs-Buchungstool für Hotels und Transportdienstleister vor Ort, das auch Fluggesellschaften ermöglicht, schneller zu reagieren, wenn außergewöhnliche Situationen zu Störungen führen.

„Wir freuen uns, CMAC als innovativen Partner begrüßen zu dürfen, der unsere Fluggesellschaften dabei unterstützt, das Erlebnis für die Passagiere und das Bodenpersonal in solchen Ausnahmesituationen zu verbessern“, so BARIG Chairman und Executive Director Michael Hoppe. „Mit CMAC haben wir einen weiteren Partner in unserem Netzwerk, der mit uns die Prozesse und Abläufe im Luftverkehr auch im Sinne eines positiven Passagiererlebnisses weiterentwickeln kann.“

BARIG