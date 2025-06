So reist der Sport 2025 und 2026

Die Jahre 2025 und 2026 stehen ganz im Zeichen bedeutender globaler Sportereignisse. Air Partner stellt sicher, dass Fans, Sportler und Teams gleichermaßen Zugang zu flexiblen, zuverlässigen und maßgeschneiderten Fluglösungen haben.

Denn mit Spielplänen über Kontinente hinweg, straffen Timings und tausenden Beteiligten wird Mobilität zur strategischen Schlüsselfrage. Maßgeschneiderte Fluglogistik ist dabei der entscheidende Erfolgsfaktor hinter den Kulissen.

Wenn Reisen zur strategischen Herausforderung wird

Sportevents sind heute mobile Großprojekte: kurzfristig, global verteilt und hochkomplex. Kommerzielle Flüge reichen in vielen Fällen nicht mehr aus, weder für Nationalteams noch für Hospitality- oder Mediengruppen. Hier bieten die Dienstleistungen von Air Partner - vom Privatcharter bis zur Fracht - die ideale Lösung für jede Situation.

„Was viele unterschätzen: Sportreisen sind keine normalen Gruppenreisen“, bestätigt Clive Chalmers, Senior Vice President Group Charter UK & ROW bei Air Partner. „Es geht um Präzision in der Planung, Minuten beim Timing und oftmals um umfangreiche Ausrüstung, die exakt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss. Genau dort setzen wir an. Wir organisieren nicht einfach Flüge, wir sichern den reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen, damit der Fokus auf dem eigentlichen Highlight bleiben kann: dem Sport.“

Giro d’Italia – Präzision im Minutentakt

Wie herausfordernd Sportlogistik heute sein kann, zeigt beispielsweise der Transport der „Carovana del Giro d’Italia“ – der offiziellen Begleitflotte des berühmten Radrennens. Im Rahmen des Projekts organisierte Air Partner den Transfer von 692 Passagieren, darunter Rennteams, Veranstalter, Sponsoren und Pressevertreter, sowie 25 Tonnen Spezialfracht, darunter Fahrräder, Therapie- und Werkstattausrüstung sowie technisches Material.

Die Strecke führte vom Hévíz–Balaton Airport in Ungarn nach Catania auf Sizilien – mit allen logistischen Herausforderungen, die kleine Regionalflughäfen, enge Zeitfenster und geopolitische Unsicherheiten mit sich bringen. Ursprünglich geplante Großraumflugzeuge mussten kurzfristig durch kleinere Maschinen ersetzt werden, um die Landerechte zu wahren. So kamen eine Boeing 737-400F und eine ATR72 zum Einsatz, getaktet im 45-Minuten-Rhythmus, um die Bodenprozesse zu entlasten. Zusätzlich koordinierte Air Partner die Passagiertransfers über die Gepäckabfertigung bis hin zum Event-Branding an beiden Flughäfen - und das alles mit nur 90 Minuten Vorlaufzeit vor dem Abflug.

13 Flüge für ein internationales Sportturnier in der Karibik

Ein weiteres Beispiel für komplexe Fluglogistik liefert ein Sportturnier in der Karibik: Über 700 Passagiere – verteilt auf verschiedene Nationalteams – wurden im Rahmen von 13 Charterflügen zu Spielorten wie Antigua, Guyana, St. Lucia und Bridgetown transportiert. Zum Einsatz kamen unter anderem eine Boeing 737-800 sowie ein Fokker 70. Flugzeugtypen, die exakt auf die jeweiligen Strecken und Gruppengrößen abgestimmt waren. Zusätzlich zur Passagierkoordination organisierte Air Partner den Transport von Broadcasting-Equipment und Zusatzgepäck mit separaten Frachtmaschinen. Begleitet wurde die gesamte Reise von einem eigenen Account Manager, der die Abläufe persönlich betreute.

FIS Alpine Ski World Cup: Internationale Transfers in der Wintersaison

Auch die kommende Saison des FIS Alpine Ski World Cup 2025/26 stellt höchste Anforderungen an die Reiseplanung im Sport. Zwischen Oktober 2025 und März 2026 reisen Athletinnen und Athleten fast im Wochentakt von einem Ort zum nächsten – von Sölden über Levi und St. Moritz bis nach Kvitfjell, Crans-Montana und Lillehammer. Die Kombination aus engen Zeitfenstern, schwerem und empfindlichem Equipment sowie teils abgelegenen Austragungsorten macht Standardverbindungen oft unbrauchbar. Air Partner unterstützt Wintersportteams und Begleitcrews mit individuell geplanten Flugverbindungen, inklusive der Koordination von Bodenhandling, Spezialgepäck und witterungsbedingten Umplanungen. Gerade in der Wintersaison sind Flexibilität und schnelle Reaktionsfähigkeit entscheidend.

Die wichtigsten Sporthighlights 2025/ 2026 auf einen Blick

Mobilität als stille Disziplin des Spitzensports

Ob Weltcup, Weltmeisterschaften oder Serienrennen: Moderne Sportreisen sind mehr als nur ein Flug von A nach B. Sie erfordern minutiöse Planung, flexible Routinglösungen, sensible Ausrüstungslogistik und koordinierte Transfers, die oft unter Zeitdruck und grenzüberschreitend durchgeführt werden und auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Teams zugeschnitten sind. Air Partner versteht sich dabei nicht als reiner Flugdienstleister, sondern als verlängerter Arm der Organisationsteams. Denn im internationalen Sport gilt: Teams mit überlegenen Reisestrategien, die es ihnen ermöglichen, frischer und besser vorbereitet anzureisen, haben einen echten Wettbewerbsvorteil.

Ein Ausblick auf neue Maßstäbe: 2026 wird noch komplexer

Schon jetzt zeigt sich: Die Anforderungen an Mobilität im internationalen Sport nehmen weiter zu. Mit Blick auf 2026 – etwa die FIFA-Weltmeisterschaft, die erstmals in drei Ländern (USA, Kanada und Mexiko) ausgetragen wird – wird klar: Fluglösungen müssen noch besser vernetzt, flexibler und belastbarer sein als je zuvor. Wer auf spezialisierte Partner wie Air Partner setzt, bleibt auch in einem hochdynamischen Umfeld handlungsfähig.

