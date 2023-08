Erster Boeing 767-300BCF Frachter zertifiziert

Singapore Technologies Aerospace und All Nippon Airways feierten in Singapore die Zertifizierung des ersten 767-300BCF Umbaufrachters.

2005 lancierte Boeing das Umbauprogramm der 767-300 Passagiermaschine zu Vollfrachtern. Der erste Umbau einer Boeing 767-300 zur Boeing 767-300BCF (Boeing Converted Freighter) wurde nun in Singapore mit einer Zertifizierungszeremonie feierlich abgeschlossen. Der Vollfrachter wird durch All Nippon Airways betrieben und kann eine Frachtmenge von 52 Tonnen über eine maximale Entfernung von 6500 km transportieren. Der 767 Frachter verfügt über ein grosses Zukunftspotential, denn viele 767 werden in den nächsten Jahren im Passagierdienst durch die moderneren 787 abgelöst und könnten zu Vollfrachtern umgebaut werden. Mit der 767-300BCF könnten die alten DC-10-30F und die noch älteren DC-8 und Tristar Frachter abgelöst werden.