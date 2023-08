Endfertigung der 1000. Boeing 767

Boeing konnte am 10. Januar 2010 feierlich bekannt geben, dass die Endfertigung der 1000sten Boeing 767 in Angriff genommen wurde.

Die Feierlichkeiten wurden im Boeing Werk Everett durchgeführt und sollen den Erfolg des Boeing 767 Programms unterstreichen, das Mitte der 1970er Jahre gestartet wurde und in einem der erfolgreichsten Langstreckenverkehrsflugzeuge mit zwei Triebwerken mündete. Die 1000ste Boeing 767 ist für All Nippon Airways bestimmt, die damit die Verzögerungen des Boeing 787 Dreamliner abfedern wird. Bei der 1000. Maschine handelt es sich um eine Boeing 767-300ER, die voraussichtlich im Februar an ANA ausgeliefert wird. Die Endfertigung wird nach dieser 767 in eine kleinere Produktionsstrasse in Everett umgesiedelt. Boeing hat mit der 767 noch viel vor, so möchte der Hersteller die 767 bei der US Air Force als Tankflugzeug platzieren.