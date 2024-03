Emirates SkyCargo ist auf cargo.one

Emirates SkyCargo Boeing 747F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo baut seine Präsenz auf drei der grössten digitalen Plattformen für Luftfrachtlogistik aus und ist ab sofort auf cargo.one vertreten.

Die Partnerschaft unterstreicht das langjährige Engagement von Emirates SkyCargo für die Einführung digitaler Lösungen, die den Betrieb optimieren, die Effizienz steigern und einen Mehrwert für den globalen Kundenstamm schaffen. Die Partnerschaft mit cargo.one stärkt die fortschrittliche und kundenorientierte digitale Vertriebsstrategie und stellt sicher, dass die Angebote von Emirates SkyCargo dort präsent sind, wo die Kunden buchen.

Über cargo.one können Kunden auf die Flugpläne, Tarife und Vertragsraten von Emirates SkyCargo zugreifen und in Echtzeit verfügbare Kapazitäten abrufen, so dass die Spediteure jederzeit sofortige Buchungen vornehmen können. In der ersten Startphase wird die Partnerschaft in ausgewählten Ländern Europas eingeführt, bevor sie auf Nord- und Südamerika, Afrika, den Fernen Osten und Australasien ausgeweitet wird. cargo.one trägt mit seinem nahtlosen Buchungserlebnis und seiner Reichweite mit 15.000 Spediteuren in allen Teilen der Welt zum digitalen Status von Emirates SkyCargo auf dem Markt bei.

„Die Digitalisierung ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie wir der Welt helfen können, besser zu arbeiten. Wir bieten flexible und bequeme Optionen für Spediteure, um nahtlos auf das Weltklasse-Produkt und die Dienstleistungen von Emirates SkyCargo zuzugreifen. Indem wir unsere Angebote und Buchungen rationalisieren, ermöglichen wir es unseren Teams, sich auf einen hervorragenden Kundenservice zu konzentrieren, der ein Eckpfeiler unserer Marke ist. Wir werden weiterhin in digitale Lösungen und Partnerschaften wie cargo.one investieren, um das Erlebnis für unsere Kunden zu verbessern und den Transport von Gütern auf der ganzen Welt zu beschleunigen," so Jeffrey van Haeften, Senior Vice President Cargo Commercial Worldwide, Emirates SkyCargo.

Die vier Kernprodukte von Emirates SkyCargo sind auf cargo.one aufgeführt: Emirates Fresh und Emirates Fresh Breathe, die für eine integrierte und reaktionsschnelle Kühlkette stehen und speziell für verderbliche Güter entwickelt wurde sowie Emirates Airfreight Priority für dringende Sendungen, bei denen es auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ankommt und Emirates Airfreight für den Transport von Stückgut.

Emirates SkyCargo