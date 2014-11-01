SIAT 223 A1 Flamingo
SIAT 223 A1 Flamingo, Herstellerland: Spanien Dieses FLugzeug ist als Schulflugzeug konzipiert worden und wurde von vielen Luftwaffen verwendet. Spannweite: 8,28 m, Länge: 7,43 m, Maximales Abfluggewicht: 1050 kg
Die SIAT 223 Flamingo ist ein Schulflugzeug von der Firma SIAT (Siebelwerke-ATG) aus Deutschland, die Zwei- bis Dreiplätzige Maschine absolvierte am 1. März 1967 seinen Erstflug. Der Tiefdecker in Ganzmetallbauweise verfügt über ein Festfahrwerk, was ihn für die Anfangsschulung besonders geeignet macht. Bis 1972 wurden in Deutschland 50 Maschinen hergestellt, weitere 50 Flugzeuge baute CASA in Spanien. Neben einigen Luftwaffen übernahm auch die Schweizerische Luftverkehrsschule 12 Flamingos für die Ausbildung angehender Linienpiloten der Swissair.
Technische Daten: SIAT 223 A1 Flamingo
Hersteller: SIAT Siebelwerke-ATG, später fertigte CASA die Flamingo
Verwendung: Schulflugzeug mit zwei bis drei Plätzen
Antrieb: ein Vierzylinder-Boxermotor Lycoming IO-360-C1 D6
|Spannweite:
|8,28 m
|Länge:
|7,43 m
|Höhe:
|2,7 m
|Flügelfläche:
|11,5 m²
|Leergewicht:
|670 kg
|Maximales Startgewicht:
|1050 kg
|Maximale Geschwindigkeit:
|243 km/h
|Reisgeschwindigkeit bei 75% Leistung:
|216 km/h
|Steiggeschwindigkeit:
|4,3 m/s
|Dienstgipfelhöhe:
|3750 m
|Reichweite:
|880 km