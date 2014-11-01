SIAT 223 A1 Flamingo

SIAT 223 A1 Flamingo, Herstellerland: Spanien Dieses FLugzeug ist als Schulflugzeug konzipiert worden und wurde von vielen Luftwaffen verwendet. Spannweite: 8,28 m, Länge: 7,43 m, Maximales Abfluggewicht: 1050 kg

Die SIAT 223 Flamingo ist ein Schulflugzeug von der Firma SIAT (Siebelwerke-ATG) aus Deutschland, die Zwei- bis Dreiplätzige Maschine absolvierte am 1. März 1967 seinen Erstflug. Der Tiefdecker in Ganzmetallbauweise verfügt über ein Festfahrwerk, was ihn für die Anfangsschulung besonders geeignet macht. Bis 1972 wurden in Deutschland 50 Maschinen hergestellt, weitere 50 Flugzeuge baute CASA in Spanien. Neben einigen Luftwaffen übernahm auch die Schweizerische Luftverkehrsschule 12 Flamingos für die Ausbildung angehender Linienpiloten der Swissair.

Technische Daten: SIAT 223 A1 Flamingo

Hersteller: SIAT Siebelwerke-ATG, später fertigte CASA die Flamingo

Verwendung: Schulflugzeug mit zwei bis drei Plätzen

Antrieb: ein Vierzylinder-Boxermotor Lycoming IO-360-C1 D6