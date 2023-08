EasyJet meldet gute Resultate im 3Q

Das dritte Geschäftsquartal verlief gut für den Low-Cost-Carrier easyJet. Der Umsatz stieg um 12 Prozent an.

Die Passagierzahlen kletterten um 2,9 Prozent auf 11,9 Millionen in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2009. Die Bilanz der Airline wurde durch einen sprunghaften Anstieg der Nebeneinkünfte um 35,9 Prozent auf £140 Millionen stark aufgebessert. Im Schnitt bezahlten die Kunden pro Sitz £10 an Nebenkosten, wie Gepäckgebühren oder an Bord gekaufte Verpflegung. Dass Ostern in diesem Jahr für easyJet ins dritte anstatt ins zweite Quartal fiel, half der Airline, das Einkommen pro Sitz um 10,9 Prozent auf £51,42 zu verbessern. Die gesamte Kapazität, welche um 1,2 Prozent zugenommen hat, soll im nächsten Quartal um weitere vier Prozent erhöht werden. EasyJet plant eine Erweiterung ihrer Flotte um 7,5 Prozent mehr Sitze bis 2012.

