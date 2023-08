EasyJet könnte Alitalia Italienrouten übernehmen

Die britische Fluggesellschaft EasyJet möchte Alitalia Flugstrecken des italienischen Binnenmarktes übernehmen, wenn diese nach dem Konkurs frei würden.

Der LCC will aber nicht Alitalia Slots kaufen, sondern erwartet, dass ihm die italienische Regierung Routen wie Mailand-Rom und Mailand-Neapel als Gegenleistung dafür überlässt, dass er die Strecken weiter betreibt. Die Alitalia Routen nach London Heathrow will EasyJet nicht übernehmen. Daran könnte aber British Airways Interesse haben.

Alitalia sucht inzwischen per Inserat nach Interessenten, die den Konkurs doch noch abwenden. Die venezolanische Aserca Airlines wurde so auf Alitalia aufmerksam und will als Sonderverwalter auftreten. "Mit Hilfe der sozialistischen Regierung der Republik Venezuelas sind wir überzeugt, einen Großteil der Probleme, die Alitalia belasten, lösen zu können,“ schrieb sie.

Auch die italienischen Pilotenverbände wollen im Bündnis die Alitalia retten und Investoren gewinnen. Sie sind bereit, einen Teil ihres Gehalts dafür einzusetzen. Wenn nicht bis Donnerstag eine Lösung auf dem Tisch liegt, wird Alitalia die Fluglizenz entzogen.