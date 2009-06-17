Bombardier kann weitere Q400 verkaufen
17.06.2009 RK
Anlässlich der Paris Air Show konnte Bombardier acht weitere Bestellungen für die Q400 in Empfang nehmen, Betreiberin wird Olympic Air.Für die Bestellungen über fünf Q400, drei Q400 NextGen und weitere acht Optionen für die Q400 NextGen zeichnet sich MIG Aviation 3 Limited verantwortlich. Die Gesellschaft gehört zu der griechischen Marfin Invetsment Group, die sich im Investment Banking betätigt. Betrieben werden die acht Festbestellungen durch Pantheon Airways, die unter den Markennamen Olympic Airlines und Olympic Airways Flüge im Regionalbereich durchführen wird. Bei der Q400 handelt es sich um eine bewährte Turboprop Maschine, die durch ihre hervorragende Treibstoffeffizienz punkten kann. Der Marktwert der acht Maschinen beläuft sich auf 224 Millionen US Dollar. Link:Bombardier