Bombardier lieferte 302 Flugzeuge aus

Trotz Krise konnte der Flugzeugbauer aus Kanada 302 Flugzeuge ausliefern, im Jahr zuvor lieferte Bombardier noch 349 Maschinen aus.

Das Geschäftsjahr 2009 endete bei Bombardier am 31. Januar 2010, während dieser Zeit lieferte der Konzern 176 Geschäftsreiseflugzeuge, 121 Verkehrsflugzeuge und fünf Amphibienflugzeuge aus. Im gleichen Zeitraum gingen 85 Bestellungen für Businessjets, 88 für Verkehrsflugzeuge und acht für Amphibienflugzeuge ein. Am besten lief das Geschäft bei dem Turboprop getriebenen Q400, in diesem Segment lieferte Bombardier sieben Maschinen mehr aus als ein Jahr zuvor. Bei den Businessjets ging der Ausstoss um 59 Einheiten zurück. In diesem Segment spürte der Konzern den Nachfragerückgang deutlich, auch im laufenden Jahr erwartet Bombardier hier keine Trendwende, man kalkuliert mit einem Auslieferungsrückgang von 15 Prozent. Bei den Verkehrsflugzeugen rechnet Bombardier im laufenden Jahr mit einem Produktionsrückgang von 20 Prozent.

Geschäftsjar 2009/10 Auslieferungen Bombardier

Aircraft Deliveries Fiscal year 2009-10 (Year ending Jan. 31, 2010) Deliveries Fiscal year 2008-09 (Year ending Jan. 31, 2009) Commercial aircraft CRJ Series 60 56 Q-Series 61 54 121 110 Business aircraft Learjet Series 44 70 Challenger Series 82 115 Global Series 50 50 176 235 Amphibious Aircraft Bombardier 415 5 4 Grand total 302 349

