Corendon Airlines mit Jubiläum ab Düsseldorf

Corendon Airlines startet in Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf / Andreas Wiese)

Am 12. April 2005 hob erstmals eine Maschine von Corendon Airlines mit Urlaubsgästen an Bord vom Flughafen Düsseldorf ab.

Fast ebenso lange verbindet die Ferienfluggesellschaft eine enge Partnerschaft mit dem Flughafen Düsseldorf: Mit ersten Flügen ab DUS im selben Jahr, nahezu durchgehender Präsenz und einem klaren Bekenntnis zum Standort ist die Airline heute ein fester Bestandteil des Streckennetzes.

Wir gratulieren Corendon Airlines herzlich zu 20 Jahren Flugbetrieb und bedanken uns für die langjährige Verbundenheit mit Düsseldorf,

erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation des Düsseldorfer Flughafens.

Corendon ist ein verlässlicher Partner an unserem Airport – mit attraktiven Verbindungen für Urlauber ebenso wie für Menschen, die Familie und Freunde in der Türkei und anderen Ländern besuchen.

Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines, ergänzt:

Düsseldorf war einer der ersten Flughäfen, an denen wir nach der Betriebsaufnahme gestartet sind – und ist bis heute einer unserer wichtigsten Standorte in Europa. Das Marktpotenzial in NRW und im benachbarten Ausland ist enorm. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Team am Flughafen konnten wir unsere Präsenz in Düsseldorf gezielt ausbauen – insbesondere seit der Basiseröffnung 2021. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre erfolgreicher Partnerschaft.

Corendon und DUS – eine Verbindung mit Geschichte

Seit dem Jahr 2005, als Corendon Airlines ihren ersten Flug durchführte, ist die Airline mit wenigen Ausnahmen am Düsseldorfer Airport aktiv. Selbst während der Corona-Pandemie hielt Corendon Verbindungen ab Düsseldorf aufrecht. Ein Meilenstein in der Partnerschaft war die Eröffnung einer eigenen Basis am Airport im Juni 2021. Seither wurde das Angebot sukzessive erweitert.

Im aktuellen Sommerflugplan 2025 sind bis zu 67 wöchentliche Abflüge vorgesehen – darunter tägliche Flüge nach Antalya, Izmir und Heraklion. Insgesamt verbinden Corendon Airlines und die Schwestergesellschaft Corendon Airlines Europe Düsseldorf mit mehr als 20 Zielen in Ägypten, Griechenland, Marokko, der Türkei und auf den Kanarischen Inseln – davon allein zehn Destinationen in der Türkei.

Flughafen Düsseldorf