CargoJet übernimmt 757 Frachter

Die kanadische Fracht Airline betreibt eine grosse Flotte von Boeing 727 Vollfrachtern. Heute ist die erste Boeing 757-200 dazugestossen.

CargoJet ist der grösste Luftfrachter in Kanada, der hauptsächlich in der Nacht die Pakete mit Flugzeugen an seine Hauptzentren liefert. Die Gesellschaft betreibt eine Flotte von 33 Flugzeugen. Heute konnte die Airline eine erste Boeing 757-200ERF übernehmen. Mit diesem Flugzeug kann die kanadische Gesellschaft 33 Prozent mehr Fracht transportieren als in den alten Boeing 727 Maschinen. Zusätzlich fliegt die 757 viel effizienter und sparsamer als die alten, dreimotorigen 727. Mit dieser ersten Boeing 757 beginnt bei CargoJet ein Ablösungsprozess der älteren Frachtmaschinen.