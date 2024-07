CEO von Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Peter Foster, Geschäftsführer von Air Astana, erhielt vor Kurzem bei den diesjährigen Airline Strategy Awards in London den Airline Business Award.

Diese Ehrung würdigt führende Branchenvertreter, die einen nachhaltigen strategischen Beitrag zum Luftverkehr geleistet und über einen längeren Zeitraum starke Führungskompetenzen bewiesen haben. Alle Auszeichnungen der renommierten Airline Strategy Awards werden von der Redaktion des Magazins „Airline Business“ vergeben.

Im Mai 2005 übernahm Peter Foster den Posten des Präsidenten und CEO bei Air Astana, genau drei Jahre nach der Gründung der Fluggesellschaft als neuer nationaler Carrier Kasachstans. Zum Start hatten die Aktionäre einmalig 17 Millionen US-Dollar in Air Astana investiert. Anfang 2024 ließ sich das Unternehmen an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse listen. Beim Börsengang betrug die Marktkapitalisierung 847 Millionen US-Dollar.

Unter der Leitung von Peter Foster erzielte Air Astana nicht nur hohe Renditen für die Aktionäre, sondern entwickelte sich auch zur führenden Airline Zentralasiens. Air Astana etablierte sich zudem als erstklassige Airline-Marke Kasachstans und ist die treibende Kraft bei der Entwicklung des Luftverkehrs in einem der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zählen konsequent hohe Standards bei der Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und Servicequalität.

Das Management von Air Astana erkannte frühzeitig das große Potenzial, das nicht nur Punkt-zu-Punkt-Verkehre, sondern auch die Etablierung von Drehkreuzen in Almaty und Astana bergen. So wurden Verbindungen nach Zentralasien und in den Kaukasus sowie auf der Langstrecke nach China, Ostasien, in die Golfstaaten, nach Indien, in die Türkei und nach Westeuropa aufgenommen. Air Astana hat das Konzept eines „erweiterten Heimatmarktes“, ursprünglich von einigen der weltweit führenden Fluggesellschaften in Asien und am Golf entwickelt, erfolgreich adaptiert.

Auch reagierte die Airline auf die zunehmende Marktliberalisierung im Luftverkehr. 2019 wurde die Low-Cost-Marke FlyArystan gegründet, die über ein eigenes Managementteam mit großem Know-how im Low-Cost-Segment verfügt. So entwickelte sich FlyArystan in den letzten fünf Jahren zur am schnellsten wachsenden Fluggesellschaft der Welt.

Über CEO Peter Foster

Nach seinem Abschluss an der Universität Cambridge begann die Karriere von Peter Foster in der Luftfahrtbranche 1982 als Trainee bei John Swire and Sons (HK) Ltd., den Eigentümern von Cathay Pacific Airways Ltd. Von 1982 bis 1999 hatte er verschiedene Management- und Führungspositionen in Hongkong, Asien, Australien sowie Europa inne und absolvierte eine Ausbildung im Bereich Unternehmensführung an der INSEAD in Frankreich. 1999 verließ Peter Foster Cathay Pacific Airways, um ein Team zur Restrukturierung von Philippine Airlines Inc. zu leiten. Anschließend war er von 2002 bis 2005 CEO von Royal Brunei Airlines, bevor er zum Präsidenten von Air Astana ernannt wurde. 2015 wurde Peter Foster zum „Officer of the Order of British Empire“ (OBE) für seine Verdienste um die britische Luftfahrt in Kasachstan ernannt.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).