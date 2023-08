Bei Etihad läuft es ausgezeichnet

Die Airline sei voll auf Kurs, berichtete Geschäftsführer James Hogan. In den ersten drei Monaten flogen 1,4 Millionen Passagiere mit Etihad Airways.

Die Flüge der zweitgrössten Airline aus den Vereinten Arabischen Emiraten waren durchschnittlich zu 75 Prozent ausgelastet. In den ersten drei Berichtsmonaten konnte Etihad Airways 1,4 Millionen Passagiere auf ihren Flugzeugen begrüssen. In den letzten Jahren konnte die Fluggesellschaft ihren Sitzladefaktor jeweils um 7 Prozent steigern. Auch der Durchschnittsertrag konnte gegenüber derselben Vorjahresperiode um 25 Prozent gesteigert werden. In diesem Sommer weitet Etihad ihre Kapazität um 47 Prozent aus, Ende Jahr wird die Fluggesellschaft bereits 40 Flugzeuge aus Abu Dhabi betreiben.