Arbeiten an großer Start- und Landebahn in Köln Bonn

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert KÜHNI)

Am Köln Bonn Airport finden am Dienstag, 25. März, und Mittwoch, 26. März, Arbeiten an der großen Start- und Landebahn (13L/31R) statt.

Weil routinemäßig Gummiabrieb von der Piste entfernt wird, steht diese zeitweise nicht für den Flugverkehr zur Verfügung.

Die Arbeiten an der großen Bahn erfolgen jeweils tagsüber zwischen 8 und 17 Uhr. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Querwindbahn (06/24) und die kleine Bahn (13R/31L) geführt.

Außerhalb der Zeitkorridore für die Arbeiten steht die große Bahn uneingeschränkt zur Verfügung.