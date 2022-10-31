Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im September 2022 insgesamt 1,032 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem September 2019 vor der Corona Krise ist dies ein Plus von 29,1 Prozent.

Verglichen mit dem September 2019 hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot im Linienverkehr um 30,8 Prozent auf 1,014 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 38,3 Prozent auf 884 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 87,1 Prozent.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 35 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 91 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.