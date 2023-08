Alitalias letzter Versuch

Alitalias Finanzverwalter will noch ein letztes Mal versuchen, die unrentable Airline zu verkaufen.

Bevor Alitalia Konkurs anmeldet, will ihr Vermögensverwalter die Airline nochmals öffentlich zum Kauf ausschreiben. Nur wenige Tage nach dem Scheitern eines Rettungsversuchs durch die Investorengruppe CAI liegt die italienische Fluggesellschaft in ihren letzten Zügen. Noch sind die Flieger in der Luft, doch schon nächste Woche könnte der Betrieb eingestellt werden.

