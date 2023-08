Airbus hält an A380 Fertigungsplan fest

Airbus Industries will in diesem Jahr 18 ihrer Grossraumjets vom Typ A380 produzieren und dementiert damit Medienberichte, die von 15 Maschinen sprachen.

Einige Zeitungen meldeten kürzlich, dass Airbus ihr Fertigunsziel von 18 Airbus A380 Superjumbos in diesem Jahr nicht erreichen wird, dies würde bei dem Mutterkonzern EADS zu einem nicht zu vernachlässigenden Umsatzrückgang führen. Ein A380 ist für rund 330 Millionen US Dollar zu haben. Bloomberg wusste zu berichten, dass die Unternehmung in diesem Jahr lediglich 15 Einheiten des grössten Verkehrsflugzeuges produzieren würde. Der europäische Flugzeugbauer dementierte diese Gerüchte und informierte, dass er für dieses Jahr weiterhin plane, 18 dieser Superflugzeuge zu fabrizieren. Ursprünglich plante Airbus Industries den Bau von 21 A380 in diesem Jahr.