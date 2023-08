Airbus A380 wird nach Oshkosh pilgern

Das grösste Flugzeug der Welt wird an der alljährlichen Ausstellung der Experimental Aircraft Association in Oshkosh ausgestellt.

Das diesjährige Treffen der EAA in Oshkosh wird zwischen dem 27. Juli und dem 2. August abgehalten. Der Airbus A380 wird am 28. Juli 2009 in Oshkosh eintreffen und einen Demonstrationsflug ausführen, bevor er dann im Statik Display ausgestellt wird. Am Freitag, dem 31. Juli, wird der Superjumbo bevor er das Mekka der Eigenbauflugzeugbauer verlässt, ein weiteres Schaufliegen veranstalten. Die Veranstalter der grössten Messe für Eigenbauflugzeuge schafften es erstmals, den A380 in den USA für einen solchen Grossanlass zu engagieren.