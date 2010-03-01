Emirates fliegt mit Airbus A380 nach Peking
01.03.2010 PSEN
Emirates wird im Sommer auf der Strecke Dubai – Peking den neuen Airbus A380 zum Einsatz bringen.
Emirates wird im Sommer auf der Strecke Dubai – Beijing den neuen Airbus A380 zum Einsatz bringen.
Die Verbindung, die erste A380 Strecke nach China, wird ab dem 1. August 2010 mit dem Superjumbo absolviert und reiht sich damit ein in eine Liste neuer A380-Routen nach Neuseeland, Thailand und Korea. Die Maschine, die mit 517 Sitzen ausgestattet ist, wird für den bereits existierenden Flug mit der Nummer EK306 eingesetzt, der täglich von Dubai nach Beijing Capital International Airport fliegt.