Qantas wird neuesten A380 nach USA und GB einsetzen

Qantas wird ihren vierten A380 auf zusätzlichen Verbindungen zwischen Australien und Grossbritannien einsetzen.

Der Superjumbo soll im Mai geliefert werden. Ab dem 7. Juni wird Qantas dann fünfmal, statt wie bisher dreimal die Woche zwischen Sydney und London verkehren. Am 9. Juni wird sie eine sechste A380 Verbindung nach Los Angeles lancieren.

Die A380 erhalten durchgehen positives Feedback der Passagiere, von denen sie 450 auf einmal fassen können. Seit der Lancierung des ersten A380 im Oktober 2008 sind mit den drei Superjumbos von Qantas schon 50,000 Passagiere geflogen. Dieses Jahr erwartet Qantas die Lieferung von noch drei weiteren der Flugzeuge.