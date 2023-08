Airbus A380 in Oshkosh

Erstmals nimmt der A380 an einer Airshow in den USA teil, der Super Jumbo aus Europa wird an den Air Ventures der EAA präsentiert.

Gestern, dem 28. Juli 2009, ist das grösste Verkehrsflugzeug von Milwaukee her kommend, in der Heimat der Eigenbauflugzeuge gelandet. Bevor der Airbus A380 in Oshkosh landete absolvierte er ein kleines Showprogramm, das etwa sieben Minuten dauerte. Beim Flugzeug handelt es sich um den Prototypen 004, die Maschine kann von dem Publikum bis am Freitag besichtigt werden. Am Freitagnachmittag wird der A380 noch einmal in der Luft vorgestellt, bevor er die grösste Flugveranstaltung in Richtung Heimat wieder verlässt. Das weltweit grösste Flugzeugfest dauert noch bis zum 2. August.