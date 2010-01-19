Qantas spannt ihre Airbus A380 ein

Qantas Airways hat ihr Melbourne – London via Singapur Angebot auf dem Airbus A380 lanciert.

Die Airline setzt ihre sechs neuen A380 auf vier Routen ein, zwei Mal aus Melbourne und zwei von Sydney aus. Qantas wird ein- oder zweimal pro Woche zwischen Melbourne und London via Singapur verkehren, ab dem 29. März 2010 dann regelmässig zweimal wöchentlich. Die A380 Flotte wird ab diesem Zeitpunkt ausserdem täglich die Strecke Sydney – Los Angeles bedienen, fünf Mal in der Woche die Route Sydney – Singapur – London abfliegen und dreimal wöchentlich zwischen Melbourne und Los Angeles verkehren.