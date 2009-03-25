Air India zeigt Interesse an dem Airbus A380

Airbus Industries führt erneut Gespräche mit Air India über einen möglichen Verkauf von A380 Superjumbos.

2007 wurden die indischen Pläne für die Beschaffung von Airbus A380 Flugzeugen aufs Eis gelegt, jetzt sucht Airbus erneut das Gespräch mit Air India. Airbus wie Air India bestätigten die Gespräche, Air India führte jedoch aus, dass es sich erst um Vorgespräche handelt. Kingfisher hat bereits fünf der Grossraumflugzeuge bestellt und erwartet den ersten Superjumbo 2011. Airbus ortet in Indien ein grosses Wachstum im nationalen wie internationalen Luftverkehr, daher ist es nicht verwunderlich, dass der europäische Flugzeugbauer um Air India wirbt. Air India könnte in naher Zukunft bis zu 10 A380 kaufen.