Airbus lieferte im August 32 Flugzeuge aus

Im August konnte Airbus 27 Maschinen aus der A320 Familie, ein Airbus A380, zwei A330-200, ein A330-300 und ein A340-600 ausliefern.

Der Airbus A380 ging als vierte Maschine an Qantas, mittlerweile sind 18 Airbus A380 Super Jumbos bei den drei Fluggesellschaften Singapore Airlines, Emirates Airlines und Qantas im Einsatz. Ein Airbus A330-200 ging an Afriqiyah Airways und einer wurde an Airbus Military für die Tankerumrüstung geliefert, das Tankflugzeug ist für die Royal Australian Air Force bestimmt. Swiss konnte einen Airbus A330-300 übernehmen und der A340-600 ging an Etihad Airways. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres gingen bei Airbus 125 Nettobestellungen ein.