Emirates fliegt mit Airbus A380 nach Saudi Arabien

Emirates Airline wird ihren Airbus A380 auf der Strecke von Dubai nach Jeddah, Saudi Arabien zum Einsatz bringen.

Ab dem 1. Februar 2010 wird der Superjumbo vier Mal pro Woche nach Saudi Arabien fliegen. Es wird der erste kommerzielle A380 Flug in das Wüstenkönigreich sein und Jeddah die erste Destination im Mittleren Osten und ausserhalb Dubais, die mit dem Airbus bedient wird. Jeddah ist nach Sydney, Auckland, Heathrow, Bangkok, Toronto, Seoul und Paris der achte Zielflughafen, der den A380 empfangen darf.