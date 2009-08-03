Besichtigungstour Airbus A380 Prototyp 004

Unsere Kollegen von Flight Global haben einen interessanten Kurzfilm über den grössten Besucher an den EAA Venture Days in Oshkosh gedreht.

An dem weltweit grössten Flieger Fest nahm erstmals das Flagschiff aus europäischer Produktion teil, zwischen dem 28. Juli und dem 31. Juli weilte der Airbus A380 auf dem Heimatflugplatz der Eigenbauer in Oshkosh. Bei der Ankunft auf dem kleinen Flugplatz Wittman Regional Airport legte der Super Jumbo eine eindrückliche Querwindlandung hin und für das Parkieren stand dem Riesenflugzeug nicht allzu üppig Platz zur Verfügung. Unsere Kollegen vom englischen Fachmagazin Flight International schnitten ein interessantes Video zusammen.