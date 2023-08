Airbus A380 in Seoul

Das Flagschiff von Airbus wird an der Luft- und Rüstungsmesse Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2009 ausgestellt und vorgeflogen.

Das Airbus A380 Testflugzeug wird an der Messe auf dem Flughafen Seongnam in Südkorea im Statikdisplay zu bewundern sein. Der Maschine wurde ein Korean Air Logo aufgeklebt, um zu zeigen, dass auch Korean Air zu den sechzehn Kunden des weltweit grössten Verkehrsflugzeuges gehört. Korean Air hat zehn dieser Superjumbos bestellt und wird den ersten A380 Ende 2010 erhalten. Der A380 wird vom 20. bis zum 25. Oktober an der Ausstellung in Seoul gastieren und auch am täglichen Flugprogramm teilnehmen.