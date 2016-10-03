Airbus A330neo geht in Endmontage

A330neo geht in Endmontage (Foto: Airbus)

Airbus hat mit der Endmontage ihrer ersten A330neo begonnen. Bei der Maschine handelt es sich um eine A330-900.

An Bauplatz 40 der Endmontagelinie in Toulouse werden nun Flügel und Rumpfmittelteil zusammengebaut. Die A330neo ist das neueste Mitglied der erfolgreichen A330 Widebody-Familie. Sie baut auf der erwiesenen Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit der Familie auf und wird pro Sitz noch einmal 14 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen. Sowohl die A330-800 als auch die A330-900 erhalten neue Flügel nach dem Vorbild der A350 mit aerodynamisch optimierten Sharklets an den Flügelspitzen, Rolls-Royce Trent 7000 Triebwerke der jüngsten Generation und die neue „AirSpace by Airbus“-Kabine für ein hochmodernes und komfortables Flugerlebnis.

„Wir haben mit einem sehr engen Entwicklungsplan begonnen und liegen heute perfekt im Zeitplan“, sagte Odile Jubécourt, Head of the A330neo Programme von Airbus. „Ich stelle mit großer Freude fest, dass wir gut gewappnet sind, um den von unseren Kunden erwarteten hohen Standards für Ausreifung und Zuverlässigkeit gerecht zu werden. Mein besonderer Dank geht an die Teams für diese ausgezeichnete Leistung.“

Mit ihren sparsamen Triebwerken der neuen Generation eröffnet die A330neo neue Marktchancen für Airlines, da sie eine um bis zu 400 Nautische Meilen (740,8 km) vergrößerte Reichweite aufweist. Die Reichweite der A330-900 beträgt bis zu 6.550 Nautische Meilen (12.130 km) , während die A330-800 bis zu 7.500 Nautische Meilen (13.890 km) fliegen kann. Bisher haben 10 Kunden insgesamt 186 A330neo bestellt.

Die A330-800 und die A330-900 stimmen zu 99 Prozent überein und sind zu 95 Prozent gleich aufgebaut wie die bisherige A330-Flotte. Dies optimiert Kosten und Flexibilität für alle A330-Betreiber. Airlines profitieren auch von der marktführenden Zuverlässigkeit und den reduzierten Wartungskosten der Familie.

Die A330 hat als erfolgreichstes Großraumflugzeug überhaupt bisher mehr als 1.600 Bestellungen für sich verbucht. Weltweit sind heute mehr als 1.250 A330 bei über 120 Fluggesellschaften im Einsatz. Sie bedienen ein vielfältiges Routenspektrum von Inlands- und Regionalverbindungen bis hin zu interkontinentalen Langstrecken.

Mit den niedrigsten Betriebskosten in ihrer Kategorie und dank laufender Investitionen in die neuesten Innovationen ist die A330neo der neuen Generation auch weiterhin das wirtschaftlichste und leistungsfähigste Flugzeug in ihrer Größenkategorie.