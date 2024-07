Air France-KLM und SAS mit Codeshare

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaften Air France-KLM und SAS haben ein Codeshareabkommen vereinbart, Kunden beider Airlines profitieren von einem umfangreichen Streckenangebot.

Am 1. September 2024 erhalten Air France- und KLM-Kunden Zugang zu 33 Destinationen in Nordeuropa außerhalb der SAS-Drehkreuze in Kopenhagen, Oslo und Stockholm. SAS-Kunden erhalten Zugang zu 33 europäischen Zielen außerhalb der Drehkreuze von Air France und KLM an den Flughäfen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol. Das Interline-Abkommen umfasst das europäische Streckennetz von Air France, KLM und SAS. Kunden von Air France, KLM und SAS können über die Treueprogramme Flying Blue und EuroBonus Meilen/Punkte sammeln und einlösen.

Air France-KLM und SAS haben Codeshare- und Interline-Abkommen unterzeichnet, die für Air France, KLM und SAS gelten. Diese Vereinbarungen umfassen auch gegenseitige Treueprogrammvorteile. Sie treten am 1. September 2024 in Kraft, wenn SAS offiziell der SkyTeam-Allianz beitritt.

Die Codeshare-Vereinbarung deckt ein breites Spektrum an europäischen Destinationen ab. Air France- und KLM-Kunden erhalten Zugang zu 33 Zielen in Nordeuropa über die SAS-Drehkreuze in Kopenhagen, Oslo und Stockholm. SAS-Kunden erhalten Zugang zu 33 Zielen in Europa, die von Air France und KLM über die Drehkreuze Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol angeflogen werden. In naher Zukunft wird die Vereinbarung um weitere interkontinentale Ziele ergänzt.

Das Interline-Abkommen wird sich auf das europäische Streckennetz von Air France, KLM und SAS erstrecken und den Kunden erweiterte Reisemöglichkeiten bieten.

Mitglieder von Flying Blue und EuroBonus, den jeweiligen Treueprogrammen von Air France-KLM und SAS, können auf allen Flügen, die ab dem 1. September 2024 durchgeführt werden, Meilen/Punkte sammeln und einlösen. Berechtigte EuroBonus-Mitglieder können außerdem die SkyTeam-Dienste und -Vorteile wie SkyPriority und Lounge-Zugang nutzen.

„Diese Vereinbarungen sind ein wichtiger Schritt hin zu einer engen kommerziellen Zusammenarbeit zwischen Air France, KLM und SAS“, sagt Angus Clarke, Chief Commercial Officer von Air France-KLM. „Durch die Verbindung unserer Streckennetze und Drehkreuze werden unsere Kunden von einer breiten Palette an europäischen Destinationen und hochwertigen Dienstleistungen profitieren. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung weiter auszubauen und unsere Position in der skandinavischen Region zu stärken.“

„Wir sind stolz darauf, dass wir heute Codeshare-Flüge mit unserem künftigen SkyTeam-Partner Air France-KLM aufnehmen und damit unsere Konnektivität verbessern und unseren treuen Kunden größere Vorteile bieten können. Die Zusammenarbeit mit Air France-KLM birgt große Chancen. Sie wird nicht nur neue Passagiere für SAS anziehen, sondern auch die globale Sichtbarkeit und Konnektivität von SAS erhöhen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit“, sagt Paul Verhagen, Chief Commercial Officer von SAS.

Air France und KLM bieten bis zu 200 wöchentliche Flüge zwischen ihren Drehkreuzen – den Flughäfen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol – und den Drehkreuzen von SAS in Kopenhagen, Oslo und Stockholm an.

SAS führt derzeit bis zu 44 wöchentliche Flüge von Kopenhagen, Oslo und Stockholm nach Paris-Charles de Gaulle und 65 Flüge zum Flughafen Amsterdam Schiphol durch.

