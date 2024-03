Emirates und ITA Airways planen erweiterte Zusammenarbeit

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Emirates und ITA Airways haben im Rahmen der ITB eine Vereinbarung über die Ausweitung ihrer bestehenden Partnerschaft in eine vollständige Codeshare Partnerschaft unterzeichnet.

Die unterzeichnete Kooperationsvereinbarung legt den Grundstein für die Stärkung der Partnerschaft zwischen den beiden Fluggesellschaften, indem sie Anschlussverbindungen zu beliebten Städten in Italien und ganz Europa mit ITA Airways schafft und einfachere und schnellere Reisen zum Emirates-Netz ab Dubai mit vielseitigen Routen, Flugplänen und Verbindungen ermöglicht.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, kommentiert: „Der Ausbau unserer Partnerschaften und die Verstärkung unserer Präsenz in Schlüsselregionen wie Europa ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsstrategie und unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden durch die komplementären Netzwerke unserer Partner Flexibilität zu bieten. Die enge Zusammenarbeit mit ITA Airways wird unsere Präsenz in interessanten Städten in Italien und an wichtigen Punkten in Europa stärken. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit ITA Airways in den kommenden Monaten in vollem Umfang zu aktivieren und einen konkurrenzlosen Zugang zu unseren beiden wachsenden Streckennetzen zu bieten.“

Antonino Turicchi, Vorsitzender von ITA Airways, sagt: „Wir freuen uns, heute diese Codeshare-Partnerschaft mit Emirates zu unterzeichnen. Diese Vereinbarung stärkt die kommerzielle Wachstumsstrategie von ITA Airways und eröffnet allen Passagieren, die die Verbindung über Rom-Fiumicino und Dubai nutzen, einen privilegierten Zugang. Diese Vereinbarung markiert die 35. Codeshare-Partnerschaft des Unternehmens, ein hervorragendes Ergebnis, das wir in nur etwas mehr als zwei Jahren erreicht haben.“

Im Rahmen des geplanten Abkommens können Emirates-Passagiere vom Flughafen Rom aus problemlos eine Reihe italienischer Städte anfliegen, darunter beliebte Reiseziele wie Florenz, Genua, Palermo, Triest und weitere. Ausserdem können die Passagiere auch Verbindungen zu Städten in ganz Europa nutzen, darunter Tirana, Sofia und andere Grossstädte.

Die Kunden von ITA Airways werden von einer deutlich verbesserten Auswahl profitieren, indem sie von Dubai aus über die Rom-Dienste der Fluggesellschaft an das Streckennetz von Emirates angeschlossen werden. Die Konnektivität zwischen Emirates und ITA Airways wird in Zukunft ein kombiniertes Ticketing und einen nahtlosen Gepäcktransfer ermöglichen. Die geplante Vereinbarung wird auch den Besuch italienischer Ziele aus Regionen des gesamten Emirates-Netzwerks unterstützen, darunter Australien, der Nahe und Ferne Osten sowie Westasien. Die Vereinbarung zielt auch darauf ab, zu einem späteren Zeitpunkt die gegenseitigen Bonusvorteile in den Vielfliegerprogrammen der beiden Fluggesellschaften zu erweitern.

Sobald die erforderlichen staatlichen und behördlichen Genehmigungen vorliegen, werden die Codeshare-Flüge den Kunden schrittweise über Online- und Reisebüroplattformen zur Verfügung gestellt.

Emirates fliegt Italien bereits seit 1992 an. Die Fluggesellschaft bietet derzeit 41 wöchentliche Flüge zwischen Dubai und den vier italienischen Flughäfen Rom, Mailand, Venedig und Bolonga mit einem Mix aus Boeing 777 und Airbus A380 an.

Emirates