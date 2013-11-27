Air New Zealand meldet mehr Passagiere

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Juli 2012 1,075 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer leichten Abnahme von 0,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 7,8 Prozentpunkte auf 2,829 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich gegenüber dem Juli 2011 um 4,3 Prozentpunkte auf 2,343 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung hat sich von 85,6 auf 82,8 Prozent um 2,8 Prozentpunkte verschlechtert.

Air New Zealand betreibt momentan 48 Verkehrsflugzeuge, die Tochterunternehmung Air New Zealand Link betreibt 54 Linienflugzeuge für verkehrsschwächere Nebenrouten.