Hobbit Boeing 777 von Air New Zealand

Air New Zealand versieht eine zweite Boeing 777-300ER mit einer Hobbit Sonderlackierung. Auf das zweimotorige Großraumflugzeug wurde der mythischen Drachen Smaug lackiert.

Auf 54 Meter Länge prangt das Abbild des mythischen Drachen Smaug auf beiden Seiten einer Boeing 777-300 von Air New Zealand. Das Flugzeug wurde anfangs Dezember in Auckland enthüllt. Die Kiwis waren somit die ersten, die den Drachen in voller Pracht bestaunen konnten. Die Maschine ist die zweite Boeing 777-300 der Air New Zealand Flotte mit einer Hobbit Lackierung. Das erste Flugzeug wurde letztes Jahr zur Premiere von Der Hobbit: Eine unerwartete Reise enthüllt. Seitdem begeistert das Design Fans auf der ganzen Welt.