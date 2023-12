Codeshare zwischen Delta und EL AL

Delta Air Lines Boeing 767-300ER (Foto: Delta Air Lines)

Delta Air Lines und EL AL Israel Airlines starten ein langfristiges Codeshare-Abkommen, dabei profitieren die Passagiere auch bei den Vielfliegerprogrammen beider Airlines.

Delta Air Lines und EL AL Israel Airlines haben soeben ein langfristiges Codeshare-Abkommen geschlossen, das für Flüge ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tritt und die Anschlussmöglichkeiten für Kunden, die zwischen Amerika und Tel Aviv fliegen, entsprechend verbessern soll. Die Fluggesellschaften werden gegenseitige Codeshare- und Vielflieger-Vorteile anbieten – darunter auch die Möglichkeit, SkyMiles- bzw. Matmid-Punkte bei beiden Fluggesellschaften zu sammeln und einzulösen.

Delta-Kunden, die von Nordamerika aus fliegen, können die Nonstop-Flüge der EL AL von New York-JFK, New York-Newark, Boston, Los Angeles, Miami sowie Fort Lauderdale nach Tel Aviv nutzen. Im Gegenzug soll der Code von EL AL zu Deltas Nonstop-Flügen nach Tel Aviv hinzugefügt werden (sobald diese wieder aufgenommen werden). Ebenso gilt dies für bis zu 280 Anschlussflüge am gleichen Tag über Deltas US-Gateways in New York-JFK, Boston und Los Angeles zu Zielen wie Atlanta, Washington D.C., San Francisco, Las Vegas, Seattle, Dallas und Toronto.

„Delta bleibt dem langjährigen Engagement für Gäste und Unternehmen treu, die auf bequeme, qualitativ hochwertige Flugverbindungen von und nach Tel Aviv angewiesen sind", kommentierte Alain Bellemare, Delta President - International. „Durch unsere Codeshare-Vereinbarung mit EL AL werden wir unseren Kunden noch mehr bequeme Reisemöglichkeiten zwischen Nordamerika und Israel bieten.“

„Der Start des Codeshare-Abkommens zwischen Delta Air Lines und EL AL bietet Kunden Zugang zu bequemen One-Stop-Diensten von Israel zu Städten in ganz Amerika und heißt neue nordamerikanische Kunden mit EL ALs Weltklasse-Service von und nach Tel Aviv willkommen", ergänzte Shlomi Zafrany, EL AL V.P. - Commercial and Industry Affairs.

„Wir sind stolz auf diese Zusammenarbeit mit Delta, die ich als einen geschätzten langfristigen Partner betrachte", kommentierte zudem Dina Ben Tal Ganancia, EL AL CEO.

Kunden von Delta und EL AL können bei den Vielfliegerprogrammen SkyMiles von Delta sowie Matmid von EL AL auf den Flügen des jeweils anderen Unternehmens Meilen sammeln und einlösen. Ab dem 15. Januar werden beide Fluggesellschaften ihren Top-Tier-Vielflieger-Mitgliedern wechselseitige Vorteile bieten – darunter bevorzugte Sitzplatzwahl, Prio-Check-in und -boarding, zusätzliches Freigepäck sowie Zugang zu Lounges wo vorhanden.