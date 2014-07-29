Indien kauft weitere C-130J Hercules Transporter

Indiens Luftstreitkräfte wollen sechs weitere C-130J-30 Hercules Militärtransporter beschaffen, dieser Auftrag wurde durch das Pentagon bekanntgegeben.

Die sechs viermotorigen Transportflugzeuge werden durch Lockheed Martin gebaut und entsprechen einem Wert von 564 Millionen US Dollar. Indien hat seine ersten sechs Hercules Transporter vor sechs Jahren in Auftrag gegeben und betreibt nach dem Absturz einer Maschine am 28. März 2014 noch fünf modernste Hercules Transporter.

Bei den Kampfzonentransportern handelt es sich um C-130J-30 Super Hercules, die durch vier Rolls Royce AE2100 Propellerturbinen angetrieben werden. Die Super Hercules werden in Indien hauptsächlich für Spezialmissionen verwendet. Der viermotorige Hercules Transporter steht seit 1956 in der Serienproduktion.