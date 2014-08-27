Grosser Meilenstein beim C-130 Hercules Programm

Lockheed Martin konnte beim C-130 Hercules Programm am 23. August 2014 einen weiteren grossen Meilenstein feiern, der vielseitige Militärtransporter ist genau vor sechzig Jahren zum Jungfernflug gestartet.

Der viermotorige C-130 Hercules Transporter steht nunmehr seit sechzig Jahren in der Produktion und ist somit das Militärflugzeug, das am längsten in der Produktion steht und wahrscheinlich noch für viele weitere Jahre produziert wird. Von dem C130 wurden bislang mehr als 70 Versionen gebaut, der Militärtransporter wurde immer wieder verbessert, und den aktuellen Marktverhältnissen angepasst. Bislang wurden mehr als 2.500 Hercules in Auftrag gegeben. Der C-130 steht bei 63 Nationen im Einsatz. Alle C-130 Hercules wurden über die letzten sechzig Jahre bei Lockheed Martin im Werk Marietta gebaut.