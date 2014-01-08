Lockheed Martin meldet Meilenstein beim C-130J

Am 18. Dezember 2013 konnte Lockheed Martin im Werk Marietta die 300ste C-130J Super Hercules an einen Kunden übergeben.

Die dreihundertste Transportmaschine dieses Typs wurde an das US Air Force Special Operations Command ausgeliefert, dort fliegen die Kampfzonentransporter unter der Typenbezeichnung MC-130J Commando II. Die modernste Hercules Variante konnte bisher an 16 Länder verkauft werden. In den USA fliegt der viermotorige Turbopropeller Transporter bei der US Air Force, dem Marine Corps und der Coast Guard. Die MC-130J wird beim Special Operations Command für die Luftbetankung, den Transport von Spezialeinheiten ins Kampfgebiet und deren Versorgung eingesetzt.