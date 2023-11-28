Air France – KLM und Etihad arbeiten zusammen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Die Air France-KLM Gruppe und Etihad Airways haben eine neue Partnerschaft zwischen ihren jeweiligen Vielfliegerprogrammen bekannt gegeben.

Als Teil dieser neuen Partnerschaft können Mitglieder von Flying Blue, dem Vielfliegerprogramm von Air France und KLM, sowie Mitglieder von Etihad Guest, dem Vielfliegerprogramm von Etihad Airways, nun Meilen in jedem der beiden Programme sammeln und einlösen, wenn sie mit Air France, KLM oder Etihad fliegen. Gegenseitige Vorteile für Elite-Mitglieder werden in Kürze bekannt gegeben.

Nach dem früher in diesem Jahr unterzeichneten MoU können Kunden von Air France-KLM und Etihad Airways nun zu mehr als 60 neue Routen, die weltweite Ziele entdecken und hierfür Meilen sammeln und einlösen.

Die Partnerschaft wird heute aktiv, nachdem Air France den Betrieb von Paris Charles de Gaulle nach Abu Dhabi International Airport im letzten Oktober aufgenommen hat.

Flying Blue Meilen können eingelöst werden für Flüge, weltweite Hotelaufenthalte, Mietwagen oder Produkte aus dem Flying Blue Store. Etihad Guest Meilen können für Flüge, weltweite Hotelaufenthalte und Reisen oder Produkte aus dem Etihad Guest Reward Shop verwendet werden.

Air France betreibt derzeit tägliche Flüge zwischen Paris – Charles de Gaulle und dem Abu Dhabi International Airport, während Etihad derzeit tägliche Flüge sowohl nach Paris-Charles de Gaulle als auch nach Amsterdam Schiphol vom Abu Dhabi International Airport aus durchführt.

Angus Clarke, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Air France-KLM, sagt: „Ich freue mich sehr, unsere Partnerschaft mit Etihad Airways weiterzuentwickeln. Diese 11-jährige Zusammenarbeit wird nun noch weiter ausgebaut, da wir Möglichkeiten im Bereich der Treueprogramme erkunden und unser Streckennetz zum Nutzen unserer Kunden aus aller Welt erweitern möchten. Die Attraktivität von Abu Dhabi als Ziel und Drehkreuz, unterstützt durch Etihads große Präsenz in Süd- und Südostasien sowie in Australien, bringt eine bedeutende Bereicherung für diese Partnerschaft. Dieser Moment markiert unser gemeinsames Engagement, unseren globalen Kundenstamm und unsere 20 Millionen treuen Flying Blue-Mitglieder nahtlose, erstklassige, kundenorientierte Reiseerlebnisse zu bieten.“

Arik De, Chief Revenue Officer bei Etihad, fügt hinzu: „Nach unserer erweiterten Partnerschaft mit Air France-KLM, die im September unterzeichnet wurde, freuen wir uns, diese Zusammenarbeit zu vertiefen, von der die treuen Gäste beider Fluggesellschaften profitieren werden. Unsere 9 Millionen Etihad Guest-Mitglieder haben jetzt Zugang zum Sammeln und Einlösen von Etihad Guest Meilen beim Fliegen mit Air France-KLM, was noch größere Möglichkeiten bietet, die Vorteile des Programms zu genießen. Wir freuen uns darauf, Flying Blue-Mitglieder im wachsenden Etihad-Netzwerk willkommen zu heißen, um Flying Blue Meilen zu sammeln, während sie sich entscheiden, mit Etihad zu fliegen.“

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