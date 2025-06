ITA Airways wird in Lufthansa Streckennetz integriert

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa Group und ITA Airways schreiten in der Integration der Fluggesellschaft Italiens zügig voran, Codeshare Buchungen sind jetzt auch auf Langstreckenflügen möglich.

Die Lufthansa Group geht einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg einer schnellen Integration von ITA Airways: Kundinnen und Kunden können künftig Flugverbindungen von Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines auch mit Langstreckenflügen von ITA Airways in einer einzigen Buchung kombinieren.

Entsprechende gegenseitige Codeshare-Angebote gibt es für Flüge ab dem 1. Juli 2025. Dann ist es zum Beispiel möglich, mit Lufthansa ab Frankfurt und München über Rom mit ITA Airways nach Bangkok, Dschidda, Riad und zusätzlich auch mit Brussels Airlines ab Brüssel nach Kairo zu reisen. Mit Lufthansa und Austrian Airlines ab Wien sind Codeshare-Flüge via Rom nach Rio de Janeiro oder São Paulo buchbar. Kunden bekommen so deutlich bessere Anschlussverbindungen geboten und das Gepäck wird direkt bis zum Zielort befördert. Weitere Codeshare-Verbindungen Richtung Afrika und Asien werden in den kommenden Wochen folgen.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group

Wir freuen uns über den nächsten Meilenstein bei der Integration von ITA Airways in die Lufthansa Group. Durch die Ausweitung der Codeshareflüge – jetzt auch für Langstreckenverbindungen – bieten wir den Gästen unserer Airlines mehr als je zuvor ein nahtloses und konsistentes Reiseerlebnis. Sie profitieren von einem erweiterten und perfekt aufeinander abgestimmten Streckennetz über alle unsere Airlines und Drehkreuze hinweg – und benötigen dabei nur eine Buchung und einen Check-in. Darüber hinaus können Kunden wie gewohnt Meilen und Punkte im jeweiligen Vielfliegerprogramm sammeln und einlösen. Wir machen damit das Reisen für unsere Kunden noch einfacher, komfortabler und attraktiver.

Bereits seit März können Gäste von ITA Airways und der anderen Netzwerkairlines der Lufthansa Group mehr als 100 neue Codeshare-Flüge für ausgewählte inneritalienische und europäische Flüge buchen. Durch Codesharing erhalten Kundinnen und Kunden eine breitere Auswahl an Flügen und mehr Flexibilität. Trotz unterschiedlicher Fluggesellschaften verfügen Fluggäste bei Umsteigeverbindungen über ein durchgehendes Ticket mit den Flugnummern einer Airline und können ihr Gepäck bequem bis zum Zielflughafen ihrer Reise aufgeben. Die Teilnehmenden der Loyalitätsprogramme Miles & More oder Volare können auch bei Codeshare-Flügen Meilen und Punkte sammeln und einlösen. Nach der vollständigen Umsetzung dieses Codeshare-Programms stehen Passagiere von ITA Airways in Zukunft über 250 Codeshare-Ziele der Lufthansa Group zur Auswahl.

Lufthansa