Etihad und SAS beschliessen Codeshare

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad und SAS freuen sich, ein neues strategisches Codeshare-Abkommen bekanntzugeben, welches die Netzwerke beider Fluggesellschaften für Reisende erweitert.

Das Abkommen ermöglicht es Passagieren von Etihad Airways und Scandinavian Airlines (SAS), ein einziges Ticket für ihre gesamte Reiseroute zu erwerben. Zudem profitieren sie von einem vereinfachten Check-in und einem durchgehenden Gepäckservice bis zum Endziel. Das teilte Etihad am Montag mit.

Arik De, Chief Revenue Officer von Etihad, betonte: „Unsere Kooperation mit SAS folgt auf unsere jüngste Expansion nach Kopenhagen und bietet unseren Gästen in Nordeuropa erleichterten Zugang zu Abu Dhabi und unserem globalen Streckennetz. Unsere Kunden profitieren von direkten Verbindungen zu skandinavischen Städten wie Oslo, Stockholm und Helsinki. Dies unterstreicht unsere Bemühungen, das kulturelle und wirtschaftliche Potenzial von Abu Dhabi weiter zu fördern und mehr Besucher in der Region willkommen zu heißen.“

Paul Verhagen, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von SAS, ergänzte: „Diese Partnerschaft mit Etihad ermöglicht es SAS-Kunden, bequemer nach Abu Dhabi und zu weiteren Zielen, wie Indien oder Sri Lanka, zu reisen. Unser Ziel bleibt es, unseren Kunden ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten.“

Das neue Abkommen vertieft die bereits bestehende Partnerschaft zwischen Etihad und SAS, insbesondere im Rahmen des Vielfliegerprogramms Etihad Guest. Mitglieder beider Programme können ab sofort auf erweiterten Strecken Meilen sammeln.

Das Abkommen tritt Ende Dezember 2023 in Kraft. Buchungen über die Etihad-Vertriebskanäle, einschließlich Etihad.com und Partner-Reisebüros, sind ab Januar möglich.

Etihad Airways