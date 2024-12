Icelandair und ITA vereinbaren Codeshare

Icelandair und ITA Airways haben ein Codeshare-Abkommen unterzeichnet, das den Kunden ermöglicht, nahtlos über die Netzwerke beider Fluggesellschaften zu reisen und neue, spannende Reisemöglichkeiten zu entdecken.

Das anfängliche Abkommen eröffnet Verbindungen über Rom zwischen Island und zahlreichen ITA-Destinationen, darunter Bologna, Florenz, Venedig und Neapel. Auf diese Weise können Kunden beider Fluggesellschaften mit einem einzigen Ticket reisen und ihr Gepäck bis zum endgültigen Zielort durchchecken lassen. Icelandair und ITA planen, die Partnerschaft weiter auszubauen und Codeshare-Verbindungen über viele der gemeinsamen europäischen Drehkreuze der Airlines hinzuzufügen. Icelandair bietet im Sommer tägliche Flüge nach Mailand und Rom an und hat zur Ergänzung der neuen Partnerschaft eine erhöhte Frequenz nach Rom im Winter angekündigt, mit vier wöchentlichen Flügen.

Bogi Nils Bogason, Präsident und CEO von Icelandair:

Wir freuen uns sehr, ITA in unserer angesehenen Gruppe von Airline-Partnern willkommen zu heißen. Das Codeshare-Abkommen mit ITA wird unseren Kunden äußerst praktische Verbindungen zwischen den Netzwerken der beiden Fluggesellschaften bieten. ITA verfügt über ein umfangreiches Streckennetz und ist bekannt für hervorragende Kundenerfahrungen. Wir freuen uns darauf, ITA-Passagiere an Bord willkommen zu heißen und unser umfassendes Netzwerk in ganz Italien und darüber hinaus auszubauen.