Flughafen Weeze blickt auf Winterflugplan

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Der Flughafen Weeze blickt jetzt schon auf den kommenden Winterflugplan, bereits jetzt sind ab Weeze 21 Flugziele für den Zeitraum zwischen November und März buchbar.

So stehen auch neue Ziele auf dem Flugplan des Airport Weeze, etwa Tirana in Albanien. Castellon bei Valencia sowie Girona bei Barcelona in Spanien und Oujda in Marokko werden ebenfalls erstmals oder erstmals wieder in der Wintersaison angeflogen. Ab November fliegt die Ryanair zudem zwei Mal wöchentlich nach Fes (Marokko). Nach Mallorca, Teneriffa (Spanien) sowie Rabat (Marokko) und Agadir geht es drei Mal wöchentlich, nach Faro (Portugal) vier Mal pro Woche und ins spanische Malaga sogar fünf Mal. Eine weitere gute Nachricht ist, dass die marokkanische Fluggesellschaft Air Arabia Maroc ihre beiden wöchentlichen Flüge nach Fes im Winter fortsetzt.

Insgesamt sind in der Wintersaison derzeit 58 Abflüge geplant, im Vorjahreszeitraum waren es 35. „Nach einem Rekordsommer rechnen wir nun auch mit einer guten Wintersaison“, sagt Geschäftsführer Dr. Sebastian Papst. Die Flüge im Zeitraum von November bis März 2024 sind bei den Airlines buchbar.

