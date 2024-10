Codeshare zwischen Icelandair und TAP

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Icelandair und TAP Air Portugal haben am 14. Oktober 2024 ihre langjährige Partnerschaft erweitert und ein Codeshare-Abkommen unterzeichnet.

Die Unterzeichnung fand in den Räumlichkeiten von TAP am Flughafen Lissabon statt. TAP bietet ein umfangreiches Streckennetz mit 90 Zielen in der ganzen Welt, darunter Europa, Afrika und Südamerika, während das von Icelandair rund 60 Ziele in Europa und Nordamerika umfasst. Beide Fluggesellschaften sind für ihre Stopover-Programme bekannt. Reisende haben so die Möglichkeit, auf dem Weg zu ihrem Ziel mit einem Zwischenstopp die Heimatländer der Airlines zu erleben, ohne dass ein zusätzlicher Aufpreis anfällt.

Die bilaterale Codeshare-Partnerschaft wird in den kommenden Wochen in Kraft treten. Die Passagiere beider Fluggesellschaften werden mit nur einem Ticket in den Flugnetzen beider Gesellschaften reisen können, wobei ihr Gepäck durchgängig bis zum Zielort aufgegeben wird.

Bogi Nils Bogason, CEO von Icelandair

Wir freuen uns, TAP in unser beeindruckendes Portfolio von Codeshare-Partnern aufzunehmen. Wir haben vor kurzem Flüge nach Lissabon aufgenommen, und durch das Codesharing mit TAP werden wir die Vernetzung beider Fluggesellschaften zu Gunsten unserer Kunden weiter verbessern. Passagiere, die aus Island reisen, können so auf ihrem Weg zu den sehenswerten Zielen der TAP einen Zwischenstopp in Lissabon einlegen. TAP-Kunden wiederum können über Lissabon nach Island fliegen und das umfangreiche Streckennetz von Icelandair nutzen.

Luís Rodrigues, CEO von TAP Air Portugal

Wir sind davon überzeugt, dass die Partnerschaft mit Icelandair das Portfolio an Reisemöglichkeiten und Zielen, das wir unseren Kunden im gesamten Netzwerk anbieten, bereichert. Als Partner von Icelandair können wir nahtlose Flugreisen nach Island, einem der aufregendsten Reiseziele, anbieten und unser umfassendes Streckennetz ab dem Drehkreuz Lissabon für alle Icelandair-Kunden öffnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Falls sich Fragen ergeben oder Sie noch weitreichendere Informationen zu Icelandair benötigen sollten, melden Sie sich gerne bei uns. Gerne können wir auch ein Gespräch mit Icelandair arrangieren.

Icelandair