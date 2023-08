Emirates will mit dem Airbus A380 wieder New York anfliegen

Emirates wechselte im Frühjahr auf der Strecke zwischen Dubai und New York vom Airbus A380 auf die Boeing 777, nun könnte der Super Jumbo wieder nach JFK zurückkehren.

Der Geschäftsführer von Emirates, Tim Clark, sagte am Montag, dass er sich durchaus vorstellen kann, den Airbus A380 wieder auf der Route Dubai New York einsetzen zu können. Die Airline aus Dubai überlegt sich einen Relaunch während den ersten sechs Monaten im 2010. Emirates erwartet in dieser Zeitspanne einen Nachfrageanstieg zwischen Dubai und den USA. Die Fluggesellschaft aus der Golfregion hat ihr Flaggschiff auf der Strecke Dubai New York abgezogen, weil die Nachfrage zu schwach war, der Super Jumbo wurde auf die Route Dubai Toronto umgeleitet. Emirates Airline betreibt momentan fünf Airbus A380 Maschinen.