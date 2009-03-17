Emirates fliegt mit A380 nach Toronto

Die von Emirates dreimal wöchentlich bediente Verbindung zwischen Dubai und Toronto soll neu mit A380 geflogen werden.

Die Verbindung zwischen den Flughäfen Dubai International und Toronto Pearson International ist die erste A380 Superjumbo Strecke nach Kanada. Toronto sei dank des Umbaus bereit, den doppelstöckigen A380 zu handeln. Startbahnen, Rollfeld, Vorfeld und einige Gates wurden an das grosse Flugzeug angepasst.

Embraer Flug mit Swiss

Film: Daniel Jäger First Officer Boeing 777 Emirates Airlines